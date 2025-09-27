  • Sab. Set 27th, 2025

Cento. Evade dai domiciliari e va dalla ex per minacciarla: arrestato 30enne dai Carabinieri.

Set 27, 2025
Nella notta dello scorso 25 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento, hanno arrestato un 30enne del luogo, per evasione e atti persecutori nei confronti della ex.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari perché in passato aveva molestato la sua ex compagna che, stremata, decideva di rivolgersi alle autorità proprio per far cessare la condotta di quello che non era più un compagno di vita, ma era diventato un aguzzino. Il 30enne, nonostante la misura emessa nei suoi confronti, decide di evadere dal proprio domicilio e raggiungerla a casa. Una volta dietro la porta dell’abitazione della sua ex, ha cominciato a minacciarla cercando in tutte le maniere di entrare all’interno, senza però riuscirci. In quei momenti di paura e tensione per la donna, in un altro angolo della città una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Cento si è recata presso l’abitazione proprio del 30enne per controllare, come avviene quotidianamente, la permanenza in casa e l’osservanza delle prescrizioni impostegli. I militari accertata l’assenza, hanno immediatamente sospettato che si potesse essere recato proprio dalla ex compagna e, raggiunta celermente l’abitazione, hanno fugato ogni dubbio: quell’uomo era proprio lì incurante di tutto. Fermato dai Carabinieri della città del Guercino, mentre tentava con ogni probabilità di rientrare e restare impunito, è stato invece dichiarato in arresto per evasione e atti persecutori. Nel tardo pomeriggio odierno il Tribunale Ferrara ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

