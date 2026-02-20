CENTO: FDI SCENDE IN PIAZZA PER IL SI, sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19

Domani sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19 il gruppo di Fratelli d’Italia Cento partirà con il primo volantinaggio a favore del SI per il referendum che si terrà il 22/23 marzo.

Spiega il Coordinamento di Fratelli d’Italia Cento: ” Domani saremo in piazza per informare i cittadini sulle ragioni del SI, in attesa dell’evento che terremo in Sala Zarri il 27 febbraio dove esperti quali il Sen Alberto Balboni e l’Avv. Federico Fischer entreranno nel dettaglio della riforma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, per esser informati e per capire l’importanza di votare si a questa riforma.”

