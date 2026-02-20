Domani sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19 il gruppo di Fratelli d’Italia Cento partirà con il primo volantinaggio a favore del SI per il referendum che si terrà il 22/23 marzo.
Spiega il Coordinamento di Fratelli d’Italia Cento: ” Domani saremo in piazza per informare i cittadini sulle ragioni del SI, in attesa dell’evento che terremo in Sala Zarri il 27 febbraio dove esperti quali il Sen Alberto Balboni e l’Avv. Federico Fischer entreranno nel dettaglio della riforma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, per esser informati e per capire l’importanza di votare si a questa riforma.”
CENTO: FDI SCENDE IN PIAZZA PER IL SI, sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19
