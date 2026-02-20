  • Ven. Feb 20th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

CENTO: FDI SCENDE IN PIAZZA PER IL SI, sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Feb 20, 2026
Post letto da: 229

Domani sabato 21 in piazza del Guercino dalle ore 16 alle ore 19 il gruppo di Fratelli d’Italia Cento partirà con il primo volantinaggio a favore del SI per il referendum che si terrà il 22/23 marzo.
Spiega il Coordinamento di Fratelli d’Italia Cento: ” Domani saremo in piazza per informare i cittadini sulle ragioni del SI, in attesa dell’evento che terremo in Sala Zarri il 27 febbraio dove esperti quali il Sen Alberto Balboni e l’Avv. Federico Fischer entreranno nel dettaglio della riforma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, per esser informati e per capire l’importanza di votare si a questa riforma.”

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
CENTO: Interventi chirurgici ortopedici e traumatologici all’Ospedale di Cento – nel 2025 si è superata, per la prima volta, quota mille
Feb 20, 2026 Giuliano Monari
Cronaca
PROSEGUONO I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SS 468 “DI CORREGGIO”
Feb 20, 2026 Internet e dintorni
Cronaca
Comacchio. Viola i domiciliari e manomette il braccialetto elettronico: stalker finisce in carcere.
Feb 20, 2026 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca