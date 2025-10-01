Cento (FE): Anziana in difficoltà grida aiuto: intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Nel corso della mattina del 29 settembre scorso, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cento, è giunta la segnalazione di un cittadino che ha udito delle grida di aiuto provenire dall’appartamento sopra al suo studio professionale, situato nel centro storico della città del Guercino.

Una pattuglia della Stazione di Cento è stata immediatamente inviata sul posto per comprendere la situazione e rispondere alla richiesta di soccorso. I militari, individuato l’appartamento e udite delle ormai flebili richieste di aiuto, hanno compreso che non si potevano perdere ulteriori secondi preziosi, perciò hanno richiesto il tempestivo intervento di una squadra di Vigili del Fuoco, per accedere all’interno. Una volta aperto un varco da una finestra che affaccia sul cortile interno dello stabile, i Carabinieri di Cento si sono trovati davanti alla scena di un’anziana donna, a terra e in stato confusionale, che a seguito di una caduta accidentale non è stata più in grado di rialzarsi da sola.

I sanitari, nel frattempo allertati, hanno trasportato la donna presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento per le cure del caso. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine, in quanto l’anziana è stata dimessa e sta bene.

I Carabinieri rimarcano come la segnalazione di un cittadino sia stata preziosissima per il tempestivo intervento in soccorso dell’anziana, pertanto esortano la cittadinanza a comunicare al 112 qualunque anomalia, richiesta di aiuto o problematica di cui vengano a conoscenza. #Possiamo aiutarvi.

