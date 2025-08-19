CENTO (FE). Controlli dei Carabinieri e della Polizia Locale nelle aree degradate. Denunciato un uomo irregolare sul territorio.

Nonostante siano le prime ore del mattino della vigilia di ferragosto, il controllo del territorio nella città del Guercino continua costantemente e in particolare in quelle aree in stato di abbandono che offrono potenziali ripari a soggetti inclini a delinquere o persone non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

I Carabinieri di Cento coadiuvati dal personale della Polizia Locale, hanno setacciato una vasta area posta nella prima periferia centese, da tempo oggetto di attenzioni per le segnalate particolari frequentazioni. I riscontri non sono tardati ad arrivare, infatti è stato individuato, identificato ed allontanamento un 44enne straniero senza fissa dimora, il quale è stato inoltre denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, per le ipotesi di reato di invasione di terreni ed edifici e inottemperanza all’Ordine del Questore di Ferrara di lasciare il territorio dello Stato.

