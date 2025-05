Cento (FE). I Carabinieri intervengono in aiuto di una famiglia costretta a vivere in auto

Sono le prime ore del pomeriggio dello scorso 9 maggio e una pattuglia impegnata nel quotidiano controllo del territorio si imbatte in un’autovettura parcheggiata nei pressi di un centro commerciale situato all’ingresso della città. Fin qui nulla di strano, se non che all’interno di quell’abitacolo i militari notano delle persone e degli oggetti ammassati, intuendo così sin da subito che non si trattava di un normale posteggio, ma molto probabilmente di una famiglia costretta a vivere in condizioni limite. I sospetti vengono subito fugati dai carabinieri di pattuglia che hanno constatato l’ennesimo caso di marginalità e disperazione di una famiglia costretta a sopravvivere, purtroppo, nella propria autovettura. La criticità della situazione si è delineata ulteriormente quando da quell’auto scendono un uomo e una donna in stato interessante, con in braccio una bambina di neanche due anni, mentre all’interno mostrano un cane e un gatto a completare la famiglia. I due poi raccontano ai militari che la loro situazione è dovuta alla mancanza di un’occupazione stabile che ha portato nel tempo allo sfratto e a una situazione economica tale da non poter sempre soddisfare le primarie necessità di vita.

L’Arma di Cento non ha quindi perso tempo, accogliendo immediatamente la famiglia nei locali della caserma, dove sono stati rifocillati e rassicurati, per poi attivare i competenti Servizi Sociali che, tramite il loro Pronto Intervento, hanno provveduto a dare un tetto, seppur temporaneo, al nucleo familiare.

