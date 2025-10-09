Cento (FE). Tenta di rubare nuovamente in un supermercato. 23enne arrestato più volte in pochi giorni.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cento e della locale Stazione, hanno arrestato un 23enne, recidivo e con il divieto di ritorno nella citta del Guercino, per aver rubato generi alimentari dall’interno di un supermercato.

I fatti risalgono alla mattina di ieri, quando tra le corsie di un supermercato della cittadina centese, si aggirava un ragazzo che non aveva le movenze di un normale cliente intento a scegliere la merce, ma tutt’altro. Tale atteggiamento non è sfuggito ad un addetto alla vigilanza che, senza perderlo mai di vista, avverte il #112. La segnalazione è stata girata immediatamente a due pattuglie impegnate nel quotidiano servizio di controllo del territorio e, una volta raggiunto il parcheggio del centro commerciale, notano fuggire un giovane dal retro del magazzino, inseguito da un addetto alla sicurezza. I militari intervenuti lo bloccano dopo un breve inseguimento, recuperando inoltre la refurtiva che nel frattempo aveva gettato per rendersi la fuga più agevole. Il bottino ritrovato e riconsegnato al punto vendita era composto da generi alimentari per un valore di 300 Euro, ma non era tutto, in quanto, dopo una perquisizione, il 23enne è stato trovato in possesso di una smerigliatrice e di una levigatrice, di cui non sapeva giustificarne il possesso e pertanto sequestrate. Svolti ulteriori accertamenti sull’identità del ragazzo è emerso essere destinatario del provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Cento (emesso nel novembre dello scorso anno della Questura Ferrara), perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Il ragazzo, al termine delle formalità, è stato dichiarato in arresto per tentato furto, ricettazione e per la violazione del foglio di via obbligatorio e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto è disposto l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Pieve di Cento, rinviando l’udienza al 28 ottobre prossimo.

Il 23enne, di origine straniera e residente in provincia di Bologna, purtroppo non è nuovo a questo tipo di vicende, in quanto già arrestato venerdì scorso dai Carabinieri di Cento, perché responsabile di un furto in un negozio di abbigliamento. Ma la particolarità sta nel fatto che è stato nuovamente arrestato, questa volta il sabato mattina successivo e dagli uomini della Questura di Ferrara, proprio dopo essere uscito dal Tribunale estense e aver patteggiato la pena per il furto commesso il giorno prima a Cento. Le accuse mossegli dagli uomini della Polizia di Stato erano di rapina, in quanto, dopo aver rubato dei generi alimentari da un supermercato della città estense, ha minacciato il responsabile del supermercato che ha tentato di fermarlo.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

