Cento (FE). Violano ripetutamente le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria: due uomini arrestati dai Carabinieri.

Lo scorso week end i Carabinieri della Compagnia di Cento hanno arrestato due uomini, un 32enne ed un 47enne, resisi responsabili di diverse violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria nei loro confronti.

Nel primo caso il 32enne senza fissa dimora, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa dallo scorso mese di marzo, non ha frenato i suoi comportamenti ossessivi e vessatori nei confronti dell’ex compagna, cercando in tutte le maniere e violando appunto le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, di convicerla a tornare con lui. La donna, esasperata dal comportamento dell’uomo, ha segnalato puntualmente tutte le condotte ai Carabinieri di Cento che, dopo aver ricostruito minuziosamente tutti i passaggi della vicenda, hanno richiesto ed ottenuto un aggravamento della misura da parte dell’A.G. estense. Pertanto i Carabinieri del N.O.R. di Cento, nella giornata di sabato, hanno notificato al 32enne il ripristino della misura restrittiva, traducendolo così presso il carcere di Ferrara, dove permarrà fino altermine delle esigenze cautelari.

Nel secondo caso la Stazione di Cento ha dato esecuzione all’ordinanza di sospensione provvisoria dell’Affidamento in prova ai servizi sociali, con contestuale ripristino della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, nei confronti di un 47enne del posto già segnalato per le reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla predetta Autorità Giudiziaria a seguito di condanne riportate negli scorsi anni per i reati di lesioni, resistenza a p.u. e porto abusivo d’armi. L’ultima di queste risale a poco più di una settimana fa, quando una pattuglia era dovuta intervenire all’esterno di un bar della zona dove lo stesso stava arrecando disturbo, venendo poi trovato in possesso di un paio di forbici e di una modica quantità di cocaina. L’uomo al termine delle formalità è stato condotto dai Carabinieri della città del Giercino presso il carcere di Ferrara, dove dovrà scontare la rimanente pena detentiva.

