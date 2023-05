CENTO: Festa dello Sport 2023 Sabato 27 maggio 2023, dalle ore 16.00 – nel centro storico di Cento

La “Festa dello Sport 2023” si terrà nel centro storico di Cento e nasce dalla collaborazione della maggior parte delle associazioni sportive del territorio, quale occasione di informazione e conoscenza rivolta alle famiglie sull’offerta sportiva presente nel territorio comunale.

Durante il pomeriggio i vari info point presenteranno alle famiglie ed a ragazz* e bambin* le discipline sportive presenti sul territorio, con informazioni in merito alle modalità di iscrizione e di frequenza, oltre alla possibilità di sperimentare l’attività sportiva con le dimostrazioni degli insegnanti allenatori.

Sarà possibile per i piccoli sportivi e per i genitori conoscere e sperimentare discipline sportive come Ju jitsu, Tennis, Basket, Sei Do, Danza, Tiro con l’arco e Nuoto.

L’ingresso è libero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...