CENTO – Fiera senza le ‘Ferrari’, Condò: “Un disguido organizzativo ma il prossimo anno ci saremo”

E’ il Presidente della Scuderia Ferrari Club di Cento Giuseppe Condò ad annunciare l’assenza delle ‘rosse’ alla 441^ Fiera di Cento. “Si tratta – spiega Condò – di un disguido con l’Organizzazione che allestisce la Fiera e gli spazi assegnati ai tanti soggetti che prendono parte alla kermesse a costringerci a rinunciare alla presenza – come ogni anno – alla Fiera di Cento. Lo spazio che inizialmente ci era stato assegnato – spiega il Presidente – , per questioni di ripartizione degli spazi espositivi ci è stato drasticamente ridotto. In questo modo non era possibile portare il numero di vetture previste nella Piazza del Guercino e quindi abbiamo preferito rinunciare. Ma il prossimo anno ci saremo senz’altro.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...