CENTO: firmacopie per Marco Cevolani e il suo “La vera storia del partigiano di Borgopianura”

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la Giocartoleria di Via Gennari a Cento il firmacopie che ha visto ospite Marco Cevolani e il suo “La vera storia del partigiano di Borgopianura”, ennesimo racconto che vede protagonista il giovane Mattia, ambientato nell’immaginaria cittadina di Borgopianura. Il racconto, pubblicato dalla Biblioteca di Mattia, gestita dall’omonima associazione, è stato rilasciato in una versione “estesa” per celebrare l’anniversario della Liberazione. Questo è stato il secondo appuntamento letterario organizzato presso il noto negozio di Cento, dopo l’anteprima su Harry Potter dello scorso mese di marzo; gli incontri letterari proseguiranno poi nuovamente dal prossimo settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...