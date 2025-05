CENTO: Giorgio Soliani è il nuovo Direttore del Rep. Chirurgia, inaugurato il nuovo Reparto di Day Surgery – il video sul canale youtube

Ospedale di Cento, il Dottor Soliani nuovo direttore dell’UOC Chirurgia generale

e della Parete addominale

Day Surgery ampliata e con sei posti letto in più

Presentati oggi (15.05.2025 ndr) al SS.ma Annunziata, dalla Direttrice Generale Aziende Sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini e alla presenza del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, il Direttore della nuova Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e della Parete Addominale, Giorgio Soliani, ed i nuovi spazi riqualificati della Day Surgery polifunzionale.

“Ci ritroviamo nuovamente a Cento per nuova bella occasione – ha affermato la Direttrice Natalini – l’arrivo del nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e della Parete Addominale Dr. Giorgio Soliani e la contestuale presentazione del nuovo centro per la chirurgia della parete addominale, frutto una progettualità più ampia dell’attività chirurgica all’interno dell’Ospedale di Cento. La nuova Unità Operativa Complessa attivata al SS.ma Annunziata è stata pensata per elevare il livello di responsabilità dalla struttura e di autonomia del nuovo Direttore.”

A fianco della tradizionale chirurgia generale e di emergenza, Cento diviene dunque sede di riferimento provinciale per chirurgia di parete addominale con l’auspicio che l’ospedale della città del Guercino divenga presto centro specializzato di riferimento a livello regionale e nazionale per questo tipo di interventi. Gli interventi alle pareti addominali rappresentano numericamente una delle operazioni più frequenti e, seppur nella maggior parte dei casi siano a bassa complessità, conservano un alto impatto sociale e sulla vita delle persone.

“Avere un centro specializzato a Cento che risponda alle esigenze della popolazione della provincia significa avere personale preparato e identificare un percorso specifico, in grado di dare una risposta puntuale e tempestiva ai bisogni di salute della gente. Una scelta di qualità e di riconoscimento per Cento che – ha sottolineato la Direttrice – diviene sede di riferimento, con l’individuazione delle maggiori competenze nel nuovo Direttore”.

La nuova Unità Operativa Complessa a Cento rappresenta dunque la grande qualificazione di un servizio già presente e che prosegue nell’ottica continua di sviluppo e potenziamento.

Una direzione nella quale si inserisce anche l’attivazione della nuova area di Day Surgery polifunzionale che, con la riqualificazione di cui è stata oggetto, passa da 10 a 16 posti letto. Un nuovo assetto che consentirà di aumentare l’offerta di tutte le chirurgie per gli interventi che, per il loro grado di complessità, possono essere svolti in giornata.

“A Cento ho trovato a accogliermi un calore umano emozionante che si associa ad una grande professionalità. La chirurgia centese – ha voluto evidenziare il nuovo Direttore dell’UOC Chirurgia generale e della parete addominale Giorgio Soliani – ha una tradizione consolidata nell’urgenza e nella chirurgia generale, in cui oggi si incastona l’attività chirurgica specialistica della parete addominale”.

Chirurgo fino a poche settimane fa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cona, Soliani ha sottolineato come, grazie al suo ruolo Presidente Società Italiana di Chirurgia della Parete Addominale, è in contatto costante e diretto con le strutture di eccellenza in materia e questo non potrà che far bene a Cento ed ai suoi professionisti. Il nuovo direttore ha poi approfondito le sue competenze di chirurgia mini invasiva e chirurgia robotica, sottolineando quanto per applicarle sia fondamentale il setting in cui si opera. “Ci impegneremo insieme affinché Cento diventi in breve tempo un centro di eccellenza italiano per la chirurgia della parete addominale, in grado di svolgere attività di qualità abbinata a tempi brevi di risposta e solida preparazione dei professionisti, già oggi molto validi”.

“Impossibile non essere contento dopo quello che ho sentito, ha poi concluso Edoardo Accorsi, Sindaco di Cento. In questa stessa sala, qualche settimana fa (19.03 ndr), con l’assessore regionale Massimo Fabi e la Direttrice Natalini abbiamo potuto toccare con mano le professionalità presenti a Cento. In quel contesto sono state enunciate le linee previste per la salute e la sanità a Cento. Oggi spuntiamo 2 impegni presi in quel contesto”.

Infine non è mancato il ringraziamento comune al dr. Giorgio Borgatti, responsabile del reparto di chirurgia centese fino al 30 aprile, rimarcando come “Borgatti – ha ricordato la dottoressa Natalini – è stato un valido professionista, centese, che aveva nelle mani e nel cuore la Città. Lo ringrazio molto per quanto fatto nel suo ruolo”.

Short CV del Dr. Giorgio Soliani

Laureato in Medicina e Chirurgia e successiva Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Ferrara.

Dal 2008 al 2024 Dirigente Medico di primo livello (Tempo Indeterminato) presso la Chirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Anna” di Ferrara.

I principali campi di specializzazione del Dr. Soliani sono gli approcci mini-invasivi (con tecnica open, laparoscopica e robotica) in Chirurgia Generale e della Parete Addominale; è esperto nel trattamento di ernie e laparoceli, con consolidata esperienza nell’applicazione di tecniche innovative.

Ha eseguito in qualità di primo operatore più di seimila interventi di Chirurgia Generale con tecnica open e mini-invasiva (laparoscopica e robotica).

Membro del Core Team del gruppo multidisciplinare di specialisti appartenenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara che collaborano lavorando insieme attraverso il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del Colon.

Ha pubblicato 35 articoli su riviste internazionali di Chirurgia e ha partecipato alla stesura di libri di Chirurgia.

E’ stato invitato in qualità di relatore a più di cento congressi nazionali ed internazionali e tra questi, nell’ottobre 2024, ha presentato la sua esperienza all’“Annual Meeting of American Hernia Society 2024” di Chicago.

Ha eseguito numerosi interventi in live surgery durante congressi nazionali o europei.

Docente della Scuola Italiana di Chirurgia dell’ernia e della parete addominale e responsabile del Centro di Tirocinio Nazionale (SIC-ISHAWS).

Docente del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e radioterapia.

Tutor Clinico per i Medici in Formazione Specialistica c/o l’Università degli Studi di Ferrara.

Tutor Clinico per Tirocini Pratici Valutativi (TPV) a favore degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ferrara.

Presidente dell’ISHAWS (Società Italiana di Chirurgia della Parete Addominale e Capitolo Italiano dell’European Hernia Society).

Leattivitàdella Chirurgia di Cento

L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e della Parete Addominale, con sede presso l’Ospedale di Cento, registra ogni anno circa 1.500 ricoveri ordinari e rappresenta un punto nevralgico per l’assistenza chirurgica di tutta la provincia.

Con la nomina del dott. Giorgio Soliani, l’Azienda USL di Ferrara conferma il proprio impegno nella qualità e innovazione della chirurgia pubblica, valorizzando figure professionali di alta competenza e prestigio nazionale.

L’unità operativa si occuperà principalmente di:

Trattamento delle emergenze/urgenze chirurgiche diurne che non richiedono invio ad un centro di alta specializzazione.

Attività chirurgiche programmate svolte in regime di ricovero ordinario, day surgery, prestazioni ambulatoriali e consulenze sia per i pazienti che accedono al pronto soccorso, sia per i ricoverati

La chirurgia della parete addominale, rivolta al trattamento di ernie, laparoceli, diastasi dei muscoli retti ed altre patologie correlate, rappresenta una branca della chirurgia che negli ultimi anni sta acquistando sempre più una propria dimensione ed autonomia.

Grazie all’utilizzo di tecniche chirurgiche mini-invasive (laparoscopiche e robotiche) e di materiali protesici innovativi, consente di ridurre drasticamente il periodo di convalescenza post-operatoria, le recidive ed il dolore postoperatorio, portando alla dimissione del paziente nei casi meno complessi dopo alcune ore di osservazione, altrimenti dopo pochi giorni con una rapida ripresa delle attività fisiche.

Per poter realizzare tutto questo è necessario applicare specifici requisiti, relativi non solo alla quantità delle prestazioni erogate, ma anche alle condizioni strutturali, organizzative, di funzionamento, di qualità della prestazione sanitaria e di risultati.

Tutto questo può essere eseguito ed applicato al meglio nel contesto di un Centro ad alta specializzazione all’interno dell’UOC dell’Ospedale di Cento dove è presente l’Ambulatorio delle Ernie e Patologie della Parete Addominale. Il Servizio è dedicato a tutti quei pazienti che necessitano di interventi di chirurgia della parete addominale, che nel ferrarese possono essere stimati in circa 1.300 l’anno, e si pone come obiettivo quello di diminuire le tempistiche di attesa per la visita chirurgica e la programmazione dell’intervento per questo tipo di patologie.

Si tratta di una patologia di bassa complessità ma alta numerosità, con correlati costi sociali per le assenze lavorative da parte dei pazienti ancora in età produttiva.

Le responsabilità del nuovo incarico

Come direttore della Struttura Complessa, il dott. Soliani sarà responsabile della gestione clinica, organizzativa e strategica dell’unità operativa. L’incarico prevede:

Coordinamento delle attività chirurgiche d’urgenza e programmate, ricoveri ordinari, day service e attività ambulatoriali specialistiche,

Supervisione dell’accoglienza e presa in carico del paziente,

Gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari (PDTA),

Organizzazione e valorizzazione dell’equipe clinica, promuovendo formazione, ricerca, innovazione e qualità assistenziale.

In linea con gli obiettivi aziendali, il nuovo direttore sarà anche impegnato nella gestione ottimale delle risorse e nella promozione di processi digitali e relazioni con il territorio, con particolare attenzione ai rapporti con la medicina generale e le associazioni dei pazienti.

La nuova Day Surgery

La nuova sede polifunzionale e polispecialistica per il Day Surgery – Ambulatoriale dell’Ospedale ha l’obiettivo di rispondere, in maniera flessibile, alle esigenze delle diverse specialità chirurgiche: chirurgia generale, ortopedia, ginecologia e urologia. A queste si aggiungono spazi per attività ambulatoriale ostetrico-ginecologica, oculistica, urologica, anestesiologica e chirurgica generale.

La nuova sede permette di INCREMENTARE la dotazione di posti letto, passando dagli attuali 10 a 16, con l’obiettivo di riuscire a dare risposta ad un maggior numero di pazienti in minor tempo, aumentando quindi la produzione chirurgica della struttura ospedaliera di Cento.

Sarà dunque possibile aumentare l’offerta chirurgica ambulatoriale e ridurre le liste d’attesa per l’attività chirurgica polispecialistica ambulatoriale (isteroscopie, tunnel carpale, proctologia, cataratte, chirurgia di parete), raggiungendo un aumento stimato di circa + 200 interventi annui.

La riorganizzazione permetterà anche un’espansione delle attività legate al posizionamento di cateteri centrali ad inserimento periferico PICC, con una previsione di crescita di circa + 900 prestazioni annuali, che andrebbero ad aggiungersi alle 600-700 che già vengono erogate. Un servizio fondamentale, non solo per i pazienti ricoverati, ma anche per esterni, inclusi ospiti di strutture per anziani, persone con disabilità, e pazienti oncologici che necessitano di terapie prolungate. Inoltre verranno potenziate anche le prestazioni di terapia del dolore mediante infiltrazioni di sedoanalgesia, con un incremento stimato di +160 procedure all’anno, grazie al miglior utilizzo degli spazi rinnovati e alle recenti assunzioni di anestesisti che hanno portato +3 unità a Cento.

Il progetto è stato concretizzato nell’ambito dei lavori di ristrutturazione con significativi interventi di adeguamento antincendio, miglioramento del comfort alberghiero e aggiornamento tecnologico degli impianti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...