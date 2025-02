Cento ha ottenuto la qualifica di “Città che legge”

“Cento rientra tra i comuni che hanno ottenuto l’importante qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2025-2026, a seguito della sottoscrizione di un “Patto per la lettura” e alla partecipazione all’avviso pubblico del Centro per il libro e la lettura (CEPELL) che, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI), sostiene e premia i comuni che riconoscono alla lettura un valore indiscusso.

Grazie all’ottenimento della qualifica, l’amministrazione comunale riconosce e sostiene la crescita socio-culturale della propria comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva in grande sinergia con associazioni, librerie, istituti scolastici e privati cittadini.

Ai comuni che hanno ottenuto la qualifica sarà, inoltre, riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità al bando di finanziamento “Città che legge”, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione della lettura.

Un ringraziamento particolare – tiene a precisare l’assessora Silvia Bidoli – va rivolto anche ai 57 sottoscrittori del “Patto per la lettura” del comune di Cento, che hanno aderito con grande entusiasmo e disponibilità!”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...