CENTO: I Carabinieri al “campo estivo” con i ragazzi per la cultura della legalità

Non si fermano neanche per l’estate gli incontri dei Carabinieri con i giovani per sviluppare la cultura della legalità e permettere loro di stabilire il contatto con le Autorità e le forze dell’ordine. In tale contesto la mattina di giovedì 28 luglio 2022, nel giardino della Scuola dell’Infanzia “Ingegnere Antonio Giordani” di Cento (Fe), i Carabinieri della locale Compagnia hanno incontrato i bambini del Campo Estivo, organizzato dalla Coordinatrice Annalisa Borgatti con l’approvazione della dirigente scolastica Dottoressa Marina Malagodi. Ai piccoli frequentatori del campo estivo è stato fatto visionare un video sulle attività dell’Arma dei Carabinieri ed illustrate le peculiarità dell’Istituzione, per permettergli di famigliarizzare con il personale in divisa. Vista la tenera età dei partecipanti all’incontro sono stati introdotti i principi fondamentali dello stare insieme, del rispetto del prossimo e dell’importanza del rispetto delle regole. I bambini e le bambine si sono dimostrati molto attenti ed hanno arricchito l’incontro rivolgendo ai Carabinieri domande per soddisfare curiosità e fugare i loro piccoli dubbi, dimostrandosi entusiati ed eccitati nel vedere da vicino la nuova “gazzella” in dotazione all’Aliquota Radiomobile, l’Alfa Romeo Giulia, i bambini hanno potuto salire a bordo del mezzo ed accendere le sirene, concludendo l’incontro con un lungo applauso ai militari intervenuti.

