Cento. I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto “F.lli Taddia”.

Nella mattinata dello scorso 25 febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Taddia”, si è tenuto l’incontro con gli studenti da parte del Maggiore Davide FRANCO (Comandante della Compagnia Carabinieri di Cento), nell’ambito del più ampio progetto di educazione alla legalità, che offre ai ragazzi l’opportunità unica per comprendere quanto sia importante coltivare e far crescere in ognuno il seme del rispetto verso gli altri e la cultura della legalità.

Sono stati tanti i temi affrontati durante l’incontro con i 148 alunni delle sei classi presenti, con l’intento proprio di promuovere il senso civico, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei rischi on-line, affrontando temi come il bullismo, il cyberbullismo e l’uso responsabile dei social media. L’obiettivo è quello di rafforzare la fiducia nelle Istituzioni e guidare i giovani verso una cittadinanza attiva e responsabile.

Il Maggiore Franco ha posto poi l’attenzione anche su altri temi quali l’importanza dell’utilizzo del Numero Unico di Emergenza 112, che rappresenta il primo passo verso la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia, per una sicurezza partecipata. Non sono mancati gli interventi degli studenti, che hanno interagito con curiosità e interesse, chiedendo chiarimenti e rivolgendo domande.

