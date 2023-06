CENTO: I commercianti dicono BASTA! Non Lasceremo il centro e non solo in mano all‘insicurezza e al vandalismo

I commercianti dicono BASTA!!!

Non Lasceremo il centro e non solo in mano al ‘insicurezza e al vandalismo

Il centro storico di Cento è sotto assedio, molte attività del centro la scorsa notte hanno subito tentativi di

effrazione, a volte riusciti.

Non è accettabile che in poche ore notturne una città come Cento possa essere in mano a pochi delinquenti

e vandali

I commercianti ogni sera alla chiusura dei propri negozi sono preoccupati ed impauriti per quel che

troveranno o non troveranno il giorno dopo.

Molte attività come noto hanno subito ingenti danni negli ultimi fine settimana .

Il grido unanime dei commercianti è ADESSO BASTA richiediamo un tavolo di concertazione costante per

il centro storico di cento e non solo , dove devono essere presenti l amministrazione ,le autorità, , le

associazioni di categoria, il comitato dei commercianti e comitati di vicinato .

Negli ultimi mesi soprattutto durante il fine settimana il senso di insicurezza e paura ha preso il

sopravvento. Ogni giorno i commercianti cercano oltre che a svolgere la propria attività di proporsi come

punto di osservazione e di percezione della realtà trasmettendo puntualmente le preoccupazioni della

cittadinanza sul evolversi del proprio paese alle autorità e all’amministrazione. Non siamo mai ascoltati o

presi in considerazione in modo concreto e costruttivo .

Adesso BASTA , chiediamo attenzione al problema e richiediamo risposte ed iniziative concrete atte a

risolvere la QUESTIONE SICUREZZA.

Tutte le rappresentanze istituzionali e non, del territorio devono trovarsi e portare il proprio contributo alla

risoluzione.

Noi commercianti siamo pronti a partecipare ad un TAVOLO DI CONCERTAZIONE COSTANTE finalizzato alla

risoluzione dei problemi della città e del suo miglioramento.

IL COMITATO DEI COMMERCIANTI CENTO IN VETRINA

