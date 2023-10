CENTO: Il Consiglio Comunale ha approvato uno stanziamento di oltre 1 milione e 300 mila euro per i servizi sociali

Il Consiglio Comunale, dello scorso 18 ottobre, ha approvato l’importante stanziamento di oltre 1 milione e 300 mila euro per i servizi sociali del Comune di Cento che, in questi casi, fa anche da capofila per tutti i comuni del Distretto Ovest.

Finanzieremo interventi in favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie. Un’attenzione particolare, con oltre 450 mila euro di risorse, per la questione abitativa e la povertà estrema. Temi di cui parliamo da tempo e che purtroppo sono sempre più urgenti anche in città come la nostra.

Tra le tante attività, insieme agli uffici e al personale educativo del distretto, abbiamo elaborato un progetto di educativa domiciliare per dare sostegno ai minori più a rischio di isolamento e di dispersione scolastica. In questo senso, valorizziamo ulteriormente il progetto adolescenti, presso il Centro per le Famiglie, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per aiutarli nell’affiancamento didattico e l’ascolto.

E poi, la creazione del Pronto Intervento Sociale (PRIS) adulti dedicato a situazioni di particolare gravità ed urgenza individuale e l’aumento del fondo dell’Housing First a favore di persone in condizioni di povertà estrema.

Un lavoro prezioso che ci consente di fare rete tra i servizi sociali del territorio del distretto, per stare sempre più vicini alle famiglie e alle fragilità delle nostre ragazze e ragazzi.

