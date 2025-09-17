  • Mer. Set 17th, 2025

CENTO: Il “Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti” presenti in città

Set 17, 2025
Durante la serata di ieri si sono visti sfilare per le vie del centro storico alcuni militanti del “Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti” che, attraverso un volantinaggio, promuove “l’operazione quartieri sicuri”, “invitando – si legge nel documento lasciato sui parabrezza delle auto – gli italiani a scendere in strada per controllare con la loro sola e semplice presenza le vie piazze Giardini delle proprie città. I leader nazionali di destra e di sinistra di governo e di opposizione vera o presunta hanno totalmente fallito e stanno mostrando tutti i loro limiti in una politica di imbarazzante teatrino ridotta a selfie e a performance televisiva; la realtà tornerà presto a far pagare conto a noi cittadini, è il momento di reagire in prima persona, di riprendere a vivere la nostra città e le nostre strade liberandole dai mali che le affliggono.”

