CENTO: La storica Farmacia Lodi inaugura la “Farmacia dei servizi”

Un nuovo servizio per la comunità è attivo da oggi presso la Farmacia Lodi a Cento. Alla presenza dell’assessore alla Sanità Mario Pedaci è stato aperto al pubblico il centro servizi: Telecardiologia, Autoanalisi, Salute e bellezza sono alcuni dei servizi disponibili al pubblico.

Le analisi vengono eseguite con strumenti di ultima generazione – affermano “garantendo referti certificati e validi anche per consulti medici. Un servizio pensato per il controllo delle patologie croniche e per il monitoraggio regolare dei principali parametri di salute. Molti servizi vengono erogati in convenzione.

