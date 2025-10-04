  • Dom. Ott 5th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

CENTO: La storica Farmacia Lodi inaugura la “Farmacia dei servizi”

DiGiuliano Monari

Ott 4, 2025
Post letto da: 539

Un nuovo servizio per la comunità è attivo da oggi presso la Farmacia Lodi a Cento. Alla presenza dell’assessore alla Sanità Mario Pedaci è stato aperto al pubblico il centro servizi: Telecardiologia, Autoanalisi, Salute e bellezza sono alcuni dei servizi disponibili al pubblico.

l’articolo prosegue dopo la pubblicità, senza la quale non potreste leggere questa notizia su areacentese.

Le analisi vengono eseguite con strumenti di ultima generazione – affermano “garantendo referti certificati e validi anche per consulti medici. Un servizio pensato per il controllo delle patologie croniche e per il monitoraggio regolare dei principali parametri di salute. Molti servizi vengono erogati in convenzione.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
LA CASA DI CAMPAGNA OSPITA IL ’20ENNALE’ DI INCI – video sul canale YouTube
Ott 4, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Gruppo Fratelli d’Italia Cento: “Ennesimo caso di teppismo nei pressi delle scuole, chiederemo interventi per la sicurezza”
Ott 4, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
ISOFIN: Storia e innovazione per le sfide del mercato futuro – video sul canale YouTube
Ott 3, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca