Cento. Incendia l’auto della ex datrice di lavoro. Arrestato dai carabinieri un 43enne

Si è chiuso il cerchio attorno al responsabile dei gravi atti intimidatori che, nell’agosto del 2025, avevano scosso la comunità locale e una nota azienda del centese. Nella giornata del 19 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Cento hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bologna.

Le indagini sono scaturite a seguito di una violenta escalation di conflittualità tra il titolare dell’azienda e un dipendente, culminata con il licenziamento di quest’ultimo. La ritorsione dell’uomo si era manifestata attraverso azioni criminali di estrema gravità: l’auto della titolare, residente a San Giovanni in Persiceto, è stata distrutta dalle fiamme causate dal lancio di una bottiglia molotov. Un secondo raid ha preso di mira un furgone aziendale, cosparso di liquido infiammabile nel tentativo (fallito) di appiccare il fuoco.

All’indagato sono contestati anche la violazione di domicilio e gravi minacce rivolte alla vittima.

Grazie alle risultanze investigative raccolte dai militari dell’Arma, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il responsabile, un 43enne di origine albanese, la misura degli arresti domiciliari.

A garanzia del rispetto della misura e della sicurezza delle persone offese, all’uomo è stato applicato il dispositivo di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico).

