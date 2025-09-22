CENTO: Incidente frontale tra una Fiat ed una Range Rover, 4 feriti

Paura ieri pomeriggio a Cento, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due auto in via Modena, all’altezza della rotonda di via Curato, nel tratto che porta verso San Matteo della Decima. Quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini di 6 e 10 anni, tutti trasportati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una Range Rover proveniente dalla rotonda avrebbe urtato la fiancata di una Fiat che arrivava in direzione opposta. L’impatto è stato violento: la Fiat è stata spinta contro il guardrail, danneggiato e parzialmente divelto, mentre la Range Rover ha terminato la sua corsa nel fossato a lato della carreggiata.

Nella Fiat viaggiavano due persone di Sant’Agata Bolognese che sono rimaste intrappolate tra le lamiere. I vigili del fuoco di Cento, con il supporto dei volontari di San Giovanni, hanno lavorato a lungo per liberare il conducente, un 50enne rimasto incastrato a causa delle deformazioni della carrozzeria.

Sulla Range Rover viaggiava un uomo di Crevalcore insieme ai due nipoti di 6 e 10 anni. Tutti e tre, insieme al conducente della Fiat, sono stati trasportati all’ospedale di Cona. Il passeggero della Fiat è stato invece condotto al pronto soccorso di Cento per accertamenti.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche i carabinieri di Cento per regolare il traffico e supportare i rilievi. La strada è rimasta chiusa per circa due ore, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Fonte

© BolognaToday









Mi piace: Mi piace Caricamento...