CENTO: Infastidisce clienti e commesse di un negozio. Invitato ad allontanarsi da una “carabiniera” libera dal servizio, la aggradisce. Arrestato

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso una giovane “carabiniera”, mentre – libera dal servizio – percorreva le vie del centro cittadino, è stata avvicinata da un straniero il quale senza motivo ha cominciato ad inveire contro di lei. La stessa non ha dato molto peso alle frasi incomprensibili che pronunciava ed è entrata in un negozio. Le commesse però apparivano molto spaventate perché quel giovane, che si trovava in quel momento davanti alla vetrina, spesso entrava e infastidiva loro ed i clienti. Il militare ha deciso allora di uscire dal negozio ed invitarlo ad allontanarsi ma per tutta risposta ha ricevuto una serie di insulti. A quel punto si è qualificata ma non è servito perché l’indagato, incurante del fatto che si trattasse di un carabiniere, l’ha colpita violentemente al volto. Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della Stazione di Renazzo e dell’Aliquota Radiomobile ed in tale frangente l’indagato ha iniziato a correre per strada e, una volta raggiunto, a spintonare e colpire con calci e pugni i militari che – con non poca fatica! – sono riusciti ad immobilizzarlo. L’indagato, un 24enne straniero noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, è quindi stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Terre del Reno, come disposto dal PM di turno, stamattina si è presentato davanti al Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa.

I carabinieri coinvolti hanno riportato lievi lesioni e nel giro di qualche giorno torneranno in servizio.

