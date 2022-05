CENTO: Informazioni storico turistiche con … polemica

Di Marco Cevolani

E’ apparso nottetempo in località Ponte Alto un manifesto che riporta molto dettagliatamente informazioni storiche riguardanti il nostro comune.

“Cento: origini e vicende storiche” questo il titolo del pannello informativo, e se uno ha tempo da perdere o voglia di leggere si può certo fare una cultura. “La prima volta che compare il nome Cento – si legge – è nell’anno 752 in un atto di donazione in cui Orso, figlio del duca di Ravenna, lascia tutti i suoi beni, fra cui Cento, all’abbazia di Nonantola. Siamo quindi nell’VIII secolo all’epoca dei Longobardi – prosegue – e Cento doveva essere un piccolo borgo, bonificato, dissodato, lavorato e difeso da coloni costruito su un’isola formata dal terreno alluvionale dei fiumi Panaro e Reno.”

Poi le informazioni storiche continuano quasi fino ai giorni nostri “L’obiettivo delle Amministrazioni passate era quello di realizzare interventi in grado di favorire le molteplici potenzialità locali. Attenzioni particolari furono dedicate all’istituzione di nuove scuole. Dopo l’ITC “P. Burgatti” fondato nel 1959 vengono istituiti il centro di formazione professionale INIASA nel 1963 poi diventato regionale nel 1977, l’ITIS “Ugo Bassi” nel 1963, l’Istituto Magistrale “Cesare Cremonino” nel 1967. Alle strutture formative si sono uniti ampliamenti abitativi, strutture sportive (piscina 1970, Palazzetto dello sport 1983), religiose (chiesa di S. Giovanni Bosco 1978) ed altri interventi, per ricordarne qualcuno, come la costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco (1965), la ricostruzione del ponte vecchio sul Reno (1970), il tombamento del Canale di Cento (1974), il restauro del Municipio e Del Palazzo del Governatore (1985), il restauro del Teatro Comunale (1972), il rifacimento in porfido delle vie del Centro Storico, la ristrutturazione della Rocca e la nuova illuminazione delle vie del Centro Storico”

Diciamolo pure, un bel ripasso di storia non fa mai male. Si potrebbe pensare che l’Amministrazione Comunale ha deciso finalmente di arricchire il nostro comune di pannelli veramente informativi, invece no, perché il tutto è chiuso da una postilla un po’ polemica “Cento non è solo carnevale e il solo carnevale non fa Cento!”

A corollario del preciso e notevole scritto vi sono fotografie che ritraggono luoghi storici di Cento ancora inagibili causa terremoto, un invito all’Amministrazione per accelerare nella ricostruzione?

