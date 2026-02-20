  • Ven. Feb 20th, 2026

CENTO: Interventi chirurgici ortopedici e traumatologici all’Ospedale di Cento – nel 2025 si è superata, per la prima volta, quota mille

Feb 20, 2026
Sono stati infatti 1.050 gli interventi eseguiti all’ospedale di Cento dall’equipe diretta dal dottor Luca Castagnini. Con un aumento del 65 per cento circa rispetto al 2019, quando erano stati 634.

Sono alcuni dei numeri strabilianti che il direttore Castagnini ha reso noti nel terzo incontro del ciclo “Il Medico Risponde”, organizzato da #AUSLFE in collaborazione col Comune di Cento.

Ad affiancare il dottor Castagnini, la direttrice generale Nicoletta Natalini, il sindaco Edoardo Accorsi, la direttrice del Distretto #ovest Caterina Palmonari, l’assessore alla sanità del Comune di Cento Mario Pedaci. Tra il pubblico vari componenti del locale Comitato consultivo misto tra cui il presidente Nando Balboni e il vice Nevio Finottelli.

Giuliano Monari

