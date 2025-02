CENTO: Interventi sulle coperture di scuole e cimiteri, investiti oltre 600.000 euro in tre anni

La manutenzione del patrimonio edilizio pubblico è una priorità per l’Amministrazione comunale di Cento, che gestisce oltre 80 immobili tra scuole, cimiteri ed edifici di interesse collettivo. Fin dall’inizio del mandato, l’impegno è stato costante, con investimenti significativi per il ripristino delle coperture, garantendo sicurezza e funzionalità agli spazi pubblici.



In questi giorni è partito un intervento di riqualificazione della copertura del plesso scolastico di Reno Centese. Dopo i primi lavori provvisori svolti nei mesi scorsi, si sta ora procedendo a un’opera strutturale di recupero della guaina impermeabilizzante. Interventi analoghi sono stati realizzati anche presso il polo scolastico di XII Morelli, dove è stata effettuata una riparazione delle infiltrazioni e si prevede, nel periodo delle vacanze, un rifacimento completo del tetto della scuola materna. Complessivamente, questi lavori ammontano a circa 200.000 euro.



Sempre in questi giorni, prenderanno il via interventi di ripristino anche sulle coperture delle scuole Dante Alighieri di Cento. Nel frattempo, sono in fase di ultimazione le opere di sistemazione del tetto del cimitero di Alberone, duramente colpito dalla grandinata del 2023, evento che ha causato danni per oltre 700.000 euro all’intero patrimonio comunale.



“L’attenzione alla manutenzione degli edifici pubblici è un dovere per un’amministrazione responsabile. Investire nella sicurezza delle scuole e degli spazi pubblici è una scelta di coerenza e rispetto verso la comunità,” afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossano Bozzoli.



Anche il Sindaco, Edoardo Accorsi, sottolinea l’importanza di questi interventi: “Fin dal nostro insediamento, come Amministrazione ci siamo impegnati per la manutenzione delle coperture, consapevoli che molto resta ancora da fare. Si tratta di lavori che per tempo sono stati trascurati, ma che sono essenziali per garantire edifici sicuri e funzionali ai nostri cittadini e alle nostre cittadine.”



L’Amministrazione comunale conferma, dunque, il proprio impegno nel mantenimento e nella valorizzazione del patrimonio pubblico, con la volontà di proseguire su questa linea di interventi mirati e costanti.

