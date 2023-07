Cento, La Giunta Accorsi presenta in Commissione bilancio le linee di azione che saranno attuate con l’avanzo libero. Gaiani “Interventi prioritari su strade e verde pubblico, senza dimenticare sport, cultura, sicurezza e sociale”

L’Assessore al Bilancio Carlotta Gaiani, insieme al Vicesindaco Vito Salatiello e l’Assessore ai Lavori Pubblici Rossano Bozzoli, hanno presentato in Commissione bilancio la relazione sulla salvaguardia degli equilibri e la manovra che è stata pensata con le risorse dell’avanzo libero che saranno approvate nel Consiglio comunale di lunedì 31 luglio. “Dopo l’approvazione del rendiconto 2022, che ci ha consentito di stimare l’ammontare delle risorse disponibili per l’avanzo libero, arriviamo all’appuntamento della salvaguardia con un quadro degli interventi e delle linee prioritarie di azione che come Amministrazione abbiamo deciso di portare avanti.” introduce l’Assessore Gaiani che illustra le manovre economiche e finanziarie che sono state messe in campo “Con la risorse dell’avanzo libero, che ammontano a oltre 2 milioni di euro, abbiamo operato alcune scelte che ci consentono di mettere in campo un “piano strade” e di intervenire sul verde pubblico, in maniera prioritaria, dedicando risorse anche alla cultura, allo sport, interventi per il sociale e la sicurezza. Abbiamo la possibilità di rafforzare con queste risorse alcune priorità che come Amministrazione ci siamo date per il mandato.”

“Una su tutte, la manutenzione e il ripristino delle strade del nostro comune” commenta l’Assessore Gaiani che prosegue “Grazie al lavoro dell’Assessore Bozzoli, degli Uffici tecnici, diamo risposta alle tante segnalazioni che provengono da cittadini e consultori. La situazione del patrimonio stradale di Cento e frazioni è complessa, lo sappiamo, e questo rappresenta un primo grande passo. Stanziamo oltre 1 milione e 100 mila euro per intervenire su alcune strade strategiche, come per esempio le vie di accesso alla città – Via Ferrarese, Via Risorgimento e Via I maggio – e riapriamo due vie chiuse in frazione, Via Casoni e via Ramedello. Poi, realizzeremo il primo stralcio funzionale alla riapertura di Via Orologi, che da solo cuba 277 mila euro.”In merito all’altra linea strategica principale, l’Assessore precisa “Sul verde pubblico, grazie al lavoro del Vicesindaco Salatiello, abbiamo identificato alcuni interventi significativi come la realizzazione di un nuovo parco boschivo, di un’area dedicata ad orti urbani, un’area sgambamento cani a Renazzo e un piano straordinario di potature nei parchi gioco per oltre 130 mila euro. Lato sport, il rifacimento del playground del Percorso Vita.”

Accanto a manutenzione strade e verde pubblico, importanti risorse anche per cultura con l’intervento di manutenzione straordinaria della Rocca di Cento (227 mila euro) e un contributo per l’acquisto di attrezzature per la Fondazione Teatro Borgatti (50 mila euro); sulla sicurezza, con l’acquisto di prevelox e contributo per il finanziamento del targa system (circa 50 mila euro). Oltre 320 mila euro, tra avanzo libero e vincolato (quindi destinato già a quel tipo di spesa), sulle spese del sociale e della scuola, per l’acquisto di attrezzature e arredi destinate alle scuole e nidi, la manutenzione di alloggi di edilizia pubblica residenziale e l’integrazione di alcuni capitoli di spesa per fragilità sociali.

“Siamo soddisfatti delle linee di intervento a cui siamo riusciti a dare risorse in questo assestamento, dopo che l’anno scorso una parte importante delle risorse è stata erosa dal caro energia.” conclude l’Assessore Gaiani.

