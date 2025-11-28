Cento – La maggioranza centese (PD, Attiva e Cento Si Cura) risponde a FdI Cento sulla manovra di bilancio.

“Leggendo la risposta di Fratelli d’Italia Cento alle nostre valutazioni sugli effetti della manovra di bilancio, riteniamo necessario riportare i dati reali e contestualizzarli, sia a livello locale che nazionale” spiegano i tre capigruppo e il Segretario del PD di Cento Alessandro Cortesi.

“La nostra analisi si fonda sugli effetti che questa e le precedenti manovre stanno producendo sul bilancio del Comune di Cento e, più in generale, sulle osservazioni avanzate da ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni, che rappresenta tutti i sindaci italiani, compresi quelli di centrodestra. È quindi evidente che la posizione di FdI Cento non solo decontestualizza i dati per difendere il proprio governo, ma ignora anche le criticità sollevate da molti amministratori del loro stesso schieramento”.

“FdI cita la Missione 2 del dossier del Servizio Studi della Camera che mostra un aumento delle risorse statali agli enti locali nella legge di bilancio. È vero che il valore complessivo cresce, ma questo non significa che ogni Comune riceva maggiori risorse: si tratta di un dato nazionale aggregato che non tiene conto né dell’inflazione né dei tagli accumulati negli anni precedenti. È la stessa ANCI a ricordare che restano in piedi pesanti tagli residui che continuano a gravare sui bilanci comunali. Per il nostro Comune, ad esempio. c’è un progressivo calo dei trasferimenti passati da 7,3 milioni nel 2021 a 5,4 milioni nel 2024 a fronte di una spesa corrente praticamente invariata”.

“FdI parla anche di un aumento di 2,4 miliardi per la sanità. Un dato nominalmente corretto, ma fuorviante se non rapportato all’inflazione e al PIL: oggi l’Italia destina alla sanità pubblica circa il 6,2% del PIL, il valore più basso dal 2008. Questo significa minori risorse reali, e quindi maggiori difficoltà per Regioni e Comuni nel garantire servizi essenziali”.

“FdI omette il tema della sicurezza, pur essendo un loro cavallo di battaglia. Ricordiamo invece che il Comune di Cento, pur senza un incremento dei trasferimenti statali, ha investito risorse proprie per rafforzare la Polizia Locale, dotarsi di nuovi mezzi e ampliare il sistema di videosorveglianza”.

“Siamo però convinti che la sicurezza passi anche tramite luoghi come Spazio Kaleida, un progetto sociale complesso con finalità di inclusione, reinserimento sociale e percorsi di autonomia per persone in grave marginalità. Altro che “dormitorio”: si tratta di un progetto finanziato interamente dal PNRR, con fondi vincolati dal governo e senza alcun impatto sul bilancio comunale”.

“FdI afferma anche che la manovra avrebbe ridotto la pressione fiscale grazie ai tagli IRPEF, ma molti interventi sono temporanei o una tantum. La stessa ISTAT conferma che la pressione fiscale complessiva è in aumento, e sono proprio i Comuni a dover coprire i servizi con entrate sempre più limitate”.

“In conclusione, la manovra di Bilancio indebolisce gli enti locali e i servizi alla comunità, come evidenziato dai dati ufficiali di ANCI, non la maggioranza centese. Le critiche di FdI, basate su numeri isolati e prive di contesto, non rendono giustizia alla realtà dei fatti. Noi continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e responsabilità, difendendo i cittadini di Cento e il loro diritto a servizi pubblici efficienti, sicurezza e inclusione, confrontandoci sempre su fatti verificabili, non su narrazioni strumentali”.

—

Partito Democratico di Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...