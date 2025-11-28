CENTO: La meraviglia prende vita in Piazza Guercino, grazie a “La Macchina della Fantasia” di Lorenzo Lunati



Piazza Guercino si è trasformata in uno spazio di stupore e immaginazione con l’inaugurazione, sabato 22 novembre, de “La Macchina della Fantasia”, la nuova installazione interattiva realizzata dall’artista Lorenzo Lunati per questo “Meraviglioso: il Natale a Cento e Frazioni”. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo, con tante famiglie e bambini che hanno animato il pomeriggio e dato vita fin da subito all’opera.



L’installazione unisce suoni, luci e parole in un’esperienza poetica e coinvolgente, dove la creatività umana dialoga in modo inedito con l’intelligenza artificiale, dando forma a un mondo immaginario che si attiva attraverso il gioco e la fantasia. La macchina è fruibile gratuitamente tramite un gettone, distribuito dai negozi aderenti grazie alla collaborazione con ASCOM Confcommercio e Comitato Commercianti “Cento in Vetrina” e disponibile nei negozi del centro storico.



Dal 1997 Lorenzo Lunati porta negli spazi pubblici opere che non si limitano a essere osservate, ma che invitano a pensare, sorridere e dialogare. Tra i suoi lavori più noti figurano Santa’s Falling a Riccione, in cui reinterpretava la figura di Babbo Natale in chiave contemporanea e ironica, e a Modena il Babbo Natale ballerino e quello sul carro armato, installazioni che sono state capaci di incuriosire e far riflettere sul nostro tempo.



Con “La Macchina della Fantasia”, la poetica di Lunati approda per la prima volta a Cento, arricchendo l’atmosfera natalizia con un’opera immersiva che celebra il potere dell’immaginazione e la meraviglia di un dialogo tra arte e tecnologia. L’installazione resterà visitabile e fruibile fino al 6 gennaio, per tutta la durata di “Meraviglioso: il Natale a Cento e Frazioni”.



L’Assessore alla Cultura Bidoli dichiara: «La “Macchina della Fantasia” è un invito a riscoprire lo stupore, un’emozione che spesso dimentichiamo ma che l’arte e il Natale riescono sempre a riportare alla luce. Vedere Piazza Guercino animarsi grazie all’opera di Lorenzo Lunati e alla partecipazione di così tante famiglie e bambini è prezioso per tutta la nostra comunità. Ringrazio l’artista Lorenzo Lunati per aver portato a Cento un’installazione inedita e capace di parlare ai più piccoli ma anche di sorprendere gli adulti, perfettamente in sintonia con lo spirito di “Meraviglioso”.»



L’Assessore al Commercio Taddia conclude: «Invito tutti a venire in Piazza Guercino a vivere da vicino “La Macchina della Fantasia”: un’installazione meravigliosa, giocosa e capace di portare sorrisi a grandi e piccoli. Rivolgo un ringraziamento al Comitato Commercianti “Cento in Vetrina”, che con impegno e collaborazione sta contribuendo alla distribuzione dei gettoni e alla realizzazione di un’iniziativa capace di valorizzare il centro storico e di creare un clima di festa condivisa.»

