CENTO. LEGA: FIERA E SETTEMBRE CENTESE A RISCHIO, IL SINDACO DIA RISPOSTE

“Dopo aver ascoltato l’allarme lanciato dal Presidente della Pro Loco di Cento, la Lega prende posizione e giudica assurdo che la Giunta Accorsi, per la prima volta in quasi 60 anni, abbia deciso di mettere a repentaglio l’organizzazione di Fiera e Settembre Centese, che sono indubbiamente tra gli eventi più riusciti del nostro territorio. Non si capisce come possano il sindaco Accorsi e i suoi assessori pensare di mettere a bando l’organizzazione di eventi inventati non dal Comune ma da altri (nel caso di specie dalla Pro Loco), estromettendo i volontari che lavorano gratuitamente per il bene del territorio, senza alcun profitto, per sostituirli magari con qualche società commerciale. Una scelta che non riusciamo a comprendere: troviamo grave che l’Amministrazione non abbia dato alcuna risposta alle domande poste dalla Pro Loco a mezzo stampa, e in particolare non abbia specificato quale sia il criterio secondo il quale ritiene di dover mettere a bando determinati eventi, ed altri no. Oggi tocca alla Pro Loco, domani a chi potrebbe capitare? Ora il Sindaco e la Giunta facciano un passo indietro e si adoperino per ricucire i rapporti con i volontari che da sempre danno un contributo fondamentale alla riuscita di questi eventi.” E’ quanto si legge in una nota della sezione locale della Lega.

