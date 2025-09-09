CENTO: lotta allo spaccio e al degrado urbano: 3 denunce e diverse segnalazioni per droga.

Fine settimana denso di controlli straordinari, quello appena trascorso per gli uomini e le donne della Compagnia di Cento, che hanno setacciato il centro cittadino e alcune aree attigue nell’ambito della lotta allo spaccio e all’assunzione di sostanze stupefacenti, specialmente tra i più giovani, nonché al degrado urbano. I risultati hanno dato immediato riscontro alle attività intraprese, infatti:

un 43enne è stato denunciato alla Procura estense per essersi rifiutato, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, di sottoporsi ad accertamento etilometrico e drugtest. Tale rifiuto è costato inoltre la sanzione accessoria della confisca del veicolo. L’atteggiamento dell’uomo durante le verifiche, nervoso e poco collaborativo, ha spinto i militari ad effettuare anche una perquisizione sul posto, che ha permesso di rinvenire una dose di hashish e una di cocaina. Il possesso della droga ha fatto inoltre scattare la segnalazione alla competente Prefettura per uso personale di stupefacente e il contestuale ritiro della patente di guida;

un 27enne controllato mentre era alla guida della propria autovettura, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso 2 dosi di hashish occultate in una tasca dei propri indumenti. È così scattato il sequestro della droga, il ritiro della patente di guida e la segnalazione per uso personale di stupefacenti alla Prefettura;

due cittadini extracomunitari senza fissa dimora, tra i 30 e i 40 anni, sono stati denunciati alla Procura estense per invasione di terreni o edifici. I due,sorpresi all’interno di uno stabile abbandonato nella prima periferia della città del Guercino, avrebbero allestito un bivacco di fortuna causando anche dei danni alla struttura, denunciati dal proprietario dell’immobile. Inoltre, non essendo in regola con i documenti di soggiorno, sono stati accompagnati presso la locale Questura per le procedure di espulsione.

PORTOMAGGIORE e ARGENTA: controlli dei Carabinieri. Denunce e sanzioni amministrative.

Pomeriggio di controlli straordinari quello di ieri lunedì 8 settembre, che ha visto i Carabinieri della Compagnia portuense, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Ferrara e Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, mettere in campo un articolato dispositivo di controllo – questa volta nel quadrante tra Portomaggiore e Argenta – per contrastare reati in genere e le violazioni in materia di lavoro, igiene, sanità e ambiente.

Durante il servizio, oltre a sottoporre a minuziosi controlli 2 esercizi commerciali e oltre 30 persone, i militari portuensi hanno:

denunciato all’Autorità giudiziaria estense un 20enne sorpreso alla guida di un’autovettura con patente di guida straniera contraffatta. Oltre ai guai giudiziari è scattata anche una sanzione da 5.000 euro per guida senza patente;

sequestrato 5 autovetture prive di copertura assicurativa obbligatoria, che un rivenditore teneva in esposizione in un piazzale aperto al pubblico. Sanzionato quindi per oltre 4.000,00 euro complessivi.

segnalato alla competente Prefettura, per uso personale di stupefacente, 4 persone (tra i 14 e i 30 anni) sorpresi con piccole quantità di hashish.

Nel frattempo, i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato alla Procura di Ferrara il gestore di un bar della zona, perché manchevole agli obblighi in materia di aggiornamento della formazione per addetti al primo soccorso ed alle emergenze. Per lo stesso bar è scattata inoltre una contravvenzione di 1.000,00 euro, da parte dei Carabinieri del NAS, per le scarse condizioni igienico-sanitarie dei locali. La medesima sanzione è stata comminata anche ad un altro bar della zona controllato. Infine, i militari del Nucleo Forestale hanno sanzionato per complessivi 600,00 euro una persona che ha abbattuto alcuni alberi senza dare preventiva comunicazione all’ufficio comunale competente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...