CALDARONE (FDI) Cento, luci accese anche di giorno: l’ennesimo spreco dell’amministrazione Accorsi

Negli ultimi anni i cittadini di Cento hanno assistito a scelte discutibili e contraddittorie da parte dell’amministrazione comunale in materia di illuminazione pubblica. Se fino a poco tempo fa il problema principale era il buio che avvolgeva intere zone della città a causa dello spegnimento sistematico dei lampioni, oggi assistiamo al fenomeno opposto: le luci rimangono accese anche in pieno giorno, con un evidente spreco di risorse economiche ed energetiche.

Questo modo di gestire la città da parte del sindaco Edoardo Accorsi e della sua giunta è l’ennesima dimostrazione di inefficienza e superficialità amministrativa.

Da un lato, l’amministrazione imponeva tagli ai servizi essenziali con la giustificazione del risparmio, dall’altro oggi si permette di dissipare denaro pubblico con lampioni che restano accesi anche quando non necessario. La cittadinanza, già provata da politiche inadeguate, si trova ora di fronte a un ulteriore esempio di cattiva gestione.

Ci chiediamo: chi paga per questi errori? La risposta è ovvia: i cittadini, che vedono le proprie tasse disperse in una gestione assurda dell’illuminazione pubblica. Peraltro, va ricordato che lo stesso Accorsi ha aumentato l’IRPEF per i cittadini centesi con la scusa di trovare fondi per l’illuminazione quando aveva deciso di spegnere le luci per risparmiare. Ora, oltre al danno economico, ci troviamo di fronte anche alla beffa dello spreco di energia.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale sembra essere in totale silenzio di fronte alle segnalazioni della popolazione, incapace di fornire risposte concrete su quali siano i criteri che regolano questa gestione scellerata.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, ha già presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti su questa vicenda, ma la questione va oltre una semplice richiesta di spiegazioni: questa è la fotografia perfetta dell’amministrazione Accorsi, che passa da un estremo all’altro senza una visione strategica e senza rispetto per le risorse pubbliche.

Mentre i cittadini di Cento si vedono costretti a subire queste scelte assurde, il sindaco e la sua giunta continuano a dimostrare una totale mancanza di competenza e responsabilità. Quanto dovremo ancora sopportare queste politiche insensate prima che qualcuno ne risponda?

Un’amministrazione seria e competente dovrebbe garantire una gestione razionale delle risorse, evitando sia il buio che gli sprechi. Ma, a quanto pare, per Accorsi e i suoi, la logica e la buona amministrazione sono concetti sconosciuti.

