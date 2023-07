CENTO: Mercoledì 19 c’è la “COCOMERA SOTTO LE STELLE”

promosso dal Comitato commercianti Cento in vetrina, comune di Cento e Ascom.

Si chiama “COCOMERA SOTTO LE STELLE” serata di festa in piazza Guercino mercoledì 19 luglio dalle 20 in Poi.

Ci sarà la possibilità di cenare in piazza (200 posti a sedere) con gnocchi fritto, Cocomera e melone e tanta birra!!! Tutto accompagnato dalla musica di Dj MAK!!!

Tutto il ricavato della serata sarà destinato per iniziative per il centro storico (notte bianca e festa di halloween) grazie se riesci ti lascio qualche foto!!! Evento aperto a tutti e senza prenotazione!!!!

