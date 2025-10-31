CENTO: mercoledì 5 la presentazione del libro ‘Il Nido di Pace’ di Milena Gollini

“Mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 17.00 alle 18.30, presso la Biblioteca Civica Patrimonio Studi verrà presentato l’albo scritto da Milena Gollini “Un nido di pace” (Erickson, 2024) con illustrazioni di Silvia Arbizzani.

L’incontro, che prevede anche una serie di proposte di attività laboratoriali, è destinato a Docenti della Primaria e degli Istituti Secondari di Primo Grado e genitori.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini, ragazzi, genitori e insegnanti all’accettazione e all’accoglienza dei bambini affetti da disturbi emotivi, autismo e disabilità in generale attraverso l’utilizzo di questo racconto all’interno delle scuole e dei luoghi di aggregazione con possibilità di letture in Kamishibai o in CAA.

