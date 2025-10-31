  • Ven. Ott 31st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

CENTO: mercoledì 5 la presentazione del libro ‘Il Nido di Pace’ di Milena Gollini

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 31, 2025
Post letto da: 82

Mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 17.00 alle 18.30, presso la Biblioteca Civica Patrimonio Studi verrà presentato l’albo scritto da Milena Gollini “Un nido di pace” (Erickson, 2024) con illustrazioni di Silvia Arbizzani.

L’incontro, che prevede anche una serie di proposte di attività laboratoriali, è destinato a Docenti della Primaria e degli Istituti Secondari di Primo Grado e genitori.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini, ragazzi, genitori e insegnanti all’accettazione e all’accoglienza dei bambini affetti da disturbi emotivi, autismo e disabilità in generale attraverso l’utilizzo di questo racconto all’interno delle scuole e dei luoghi di aggregazione con possibilità di letture in Kamishibai o in CAA.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
CENTESE CALCIO: INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE DAVIDE GUGLIELMINO
Ott 31, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
CONFERENZA STAMPA PRE PARTITA GIVOVA SCAFATI – SELLA CENTO
Ott 31, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna 2025: Comune di Cento premiato per la trasformazione digitale
Ott 31, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca