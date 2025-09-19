Cento. Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un sinistro: rintracciato e denunciato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri 18 settembre, i Carabinieri della Stazione di Cento hanno denunciato in stato di libertà un 34enne poiché indagato a seguito di minacce ad un automobilista e del successivo incidente che avrebbe causato durante la fuga a forte velocità.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando un 34enne del posto, mentre percorreva le strade di Terre del Reno, a bordo della propria autovettura, avrebbe trovato da ridire con un altro utente della strada per una manovra a suo giudizio azzardata. Da una semplice discussione l’uomo sarebbe passato a vere e proprie minacce verso l’altro automobilista, impugnando e mostrando un macete che aveva con se. L’uomo, dopo essere risalito in macchina, sarebbe fuggito a forte velocità in direzione Cento, finendo per urtare un altro veicolo in transito e, nonostante l’impatto, non avrebbe comunque arrestato la propria marcia, proseguendo e allontanandosi dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso al conducente dell’auto coinvolta.

I militari della Stazione di Cento si sono subito messi sulle tracce del 34enne, riuscendo a fermarlo e a sequestrare il macete. Per l’uomo quindi è subito scatta una denuncia alla Procura estense per minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, fuga con omissione di soccorso e lesioni stradali. L’automobilista rimasto ferito, soccorso dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertato solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

