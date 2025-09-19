  • Ven. Set 19th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Cento. Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un sinistro: rintracciato e denunciato dai carabinieri

DiComando Carabinieri

Set 19, 2025
Post letto da: 1.524

Nel pomeriggio di ieri 18 settembre, i Carabinieri della Stazione di Cento hanno denunciato in stato di libertà un 34enne poiché indagato a seguito di minacce ad un automobilista e del successivo incidente che avrebbe causato durante la fuga a forte velocità.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando un 34enne del posto, mentre percorreva le strade di Terre del Reno, a bordo della propria autovettura, avrebbe trovato da ridire con un altro utente della strada per una manovra a suo giudizio azzardata. Da una semplice discussione l’uomo sarebbe passato a vere e proprie minacce verso l’altro automobilista, impugnando e mostrando un macete che aveva con se. L’uomo, dopo essere risalito in macchina, sarebbe fuggito a forte velocità in direzione Cento, finendo per urtare un altro veicolo in transito e, nonostante l’impatto, non avrebbe comunque arrestato la propria marcia, proseguendo e allontanandosi dal luogo del sinistro, senza prestare soccorso al conducente dell’auto coinvolta.

I militari della Stazione di Cento si sono subito messi sulle tracce del 34enne, riuscendo a fermarlo e a sequestrare il macete. Per l’uomo quindi è subito scatta una denuncia alla Procura estense per minaccia aggravata, porto di oggetti atti ad offendere, fuga con omissione di soccorso e lesioni stradali. L’automobilista rimasto ferito, soccorso dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertato solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Comando Carabinieri

Articoli correlati

Cronaca
100 City Ballet a New York
Set 19, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
La Scuola di Musica di Poggio Renatico ha aperto ufficialmente le sue porte alla comunità.
Set 19, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Ferrara. Controlli straordinari dei carabinieri: arresti e denunce in G.A.D. e in centro città.
Set 19, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca