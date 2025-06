CENTO: Modifiche alla viabilità per inizio lavori Teatro Borgatti

Al fine di consentire l’avvio dei lavori di ripristino e miglioramento sismico del Teatro Comunale Giuseppe Borgatti, la Giunta comunale ha approvato nuove disposizioni relative alla viabilità del centro storico, che entreranno in vigore a partire da lunedì 16 giugno 2025 e resteranno attive fino al termine dei lavori previsto per dicembre 2026.



In particolare:



Estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Via Campagnoli e nel tratto di Corso Guercino compreso tra Via Accarisio e Piazza Guercino, tutti i giorni, 24 ore su 24. Saranno esentati dal divieto i residenti e i titolari di attività e servizi in possesso di regolare permesso ZTL.

In Via Campagnoli e in Corso Guercino (tra Via Accarisio e Via Campagnoli) sarà attivato il doppio senso di circolazione, con:

divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata per garantire lo spazio necessario alle manovre dei mezzi;

accesso riservato solo a residenti e attività presenti nella zona;

possibilità di carico/scarico per brevi periodi, limitatamente alle reali necessità.

Queste modifiche sono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza del cantiere che interesserà il Teatro Borgatti, danneggiato dagli eventi sismici del 2012, e che sarà finalmente oggetto di un intervento di recupero tanto atteso dalla comunità.



Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla nuova segnaletica che verrà posizionata e a seguire le indicazioni della Polizia Locale, alla quale è stata affidata l’emanazione delle ordinanze specifiche per regolamentare la circolazione nella zona interessata.



Per informazioni è possibile contattare la Polizia Locale o consultare il sito istituzionale del Comune di Cento.

