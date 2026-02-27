CENTO: Morto Giuseppe Albertini, già Sindaco della Città dal 1978 al 1989

Il 26 febbraio 2026 è morto Giuseppe Albertini all’età di 73 anni. Albertini ha militato nel Partito Socialista Italiano, con il quale diventa Sindaco di Cento dal 1978 al 1989. Un uomo che, a detta di tutti, ha amato profondamente la sua Città guidandola con convinzione e lungimiranza durante il suo mandato di Sindaco,

È poi eletto alla Camera dei deputati nel 1992 nella circoscrizione di Bologna per il PSI

Viene riconfermato nel 1994 nelle liste dei Progressisti nel collegio maggioritario di Ferrara; mentre nel 1996 è eletto con il sistema proporzionale per la lista Rinnovamento Italiano nella circoscrizione Sicilia 1. Nel 2001 viene eletto nel collegio maggioritario di Ortona, in Abruzzo, per la lista del Girasole; negli ultimi mesi della legislatura confluisce neonato gruppo parlamentare della Rosa nel pugno. Conclude il proprio mandato parlamentare fino al 2006.

Dal 2007 aderisce al neonato PSI guidato da Nencini, di cui fa parte della direzione nazionale.

Albertini si ritira successivamente dalla vita politica a causa di una grave malattia invalidante. Muore il 26 febbraio 2026.

Dopo la recente dipartita dell’ex sindaco di Cento Silvio Canelli ora la Città del Guercino deve dare l’addio ad un altro uomo politico che ha gestito le sorti della Città di Cento dal 1978 al 1989. Albertini è stato senza alcun dubbio un uomo politico protagonista di un’epoca in cui la città di Cento stava affrontando le prime sfide dell’Italia industriale che guardava alla globalizzazione dei mercati che sarebbe arrivata negli anni a venire.

Così il Sindaco di Cento Edoardo Accorsi:

“La scomparsa di Giuseppe Albertini colpisce profondamente la comunità centese. Sindaco della nostra città per dieci anni e protagonista di una stagione importante della vita amministrativa e politica locale, alla quale ha contribuito con passione e senso delle istituzioni, proseguendo poi il suo impegno anche in Parlamento. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui un tratto di strada va il mio pensiero più sentito e il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Cento.”

Il ricordo di Davide Gilli, amico e consigliere comunale di Cento all’epoca di Albertini Sindaco.

“Apprendo ora della scomparsa di Beppe Albertini, il Sindaco della mia prima elezione in consiglio, un amico, un compagno di strada, la sfida di cento, la rinascita del nostro territorio, la passione, anche la coerenza del legame con la sinistra in anni difficili per il PSI, mi hanno sempre fatto sentire legato alla persona ed al suo modo gentile di porsi con tutti. È una tristezza anche se non lo vedevo da tempo. Buon viaggio Beppe un abbraccio.”

