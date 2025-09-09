CENTO: Nuovo incarico per il Ten. Col. dei Carabinieri Roberto Petroli, il saluto all’ANC di Cento

Periodo di saluti e ringraziamenti per il Tenente Colonnello Roberto Petroli che, dopo aver comandato la Compagnia Carabinieri di Cento per 5 anni, dal 2 settembre ha assunto un nuovo prestigioso incarico presso la Legione Carabinieri Emilia Romagna, come Capo Ufficio Gestione Patrimoniale del Servizio Amministrativo. Un caloroso saluto lo ha riservato ai Volontari dell’ANC di Cento (foto).

Il Tenente Colonnello Roberto Petroli, originario della provincia di BAT, 52enne, con due figli, dopo essersi laureato in giurisprudenza ha frequentato nel 2004 il 44° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine del quale ha comandato come primo incarico il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza. Ha poi proseguito la sua carriera dirigendo la 1^ sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, la Compagnia di Campobasso, il Nucleo Investigativo di Teramo, per arrivare nel 2020 alla Compagnia di Cento, dove è rimasto per 5 anni. Oggi passa ufficialmente il testimone al Maggiore Davide FRANCO, 50enne, originario di Pisa, sposato, che ha mosso i primi passi nella benemerita frequentando nel 2011 il 52° corso applicativo, per poi guidare come primo incarico il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Assisi. Dal 2017, proseguendo nel solco della direzione dei NORM, è approdato a quello di Casoria (NA) fino al 2020, per poi giungere al Comando della Compagnia Carabinieri di Monfalcone, dove ha diretto gli uomini e le donne dell’Arma, prima del nuovo incarico nella città del Guercino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...