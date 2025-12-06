  • Dom. Dic 7th, 2025

CENTO: Partiti i lavori di restauro della chiesa del Rosario – video sul canale YouTube

Dic 6, 2025
Dopo 13 anni dagli eventi sismici che hanno devastato il nostro territorio e dopo tante richieste e speranze della gente comune finalmente prendono il via i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa del Rosario. La notizia, rilanciata da obiettivo cento, è di quelle attese, molto attese dalla comunità centese.

Si tratta un cantiere importante, che immancabilmente, creerà qualche disagio alla circolazione in una zona già interessata da altri cantieri.

Commissionata nel 1633 dall’Arciconfraternita del Rosario, la chiesa fu inaugurata nel 1645, con una messa celebrata nella cappella gentilizia del Guercino. Il pittore aveva un legame strettissimo con questo edificio: ne fu priore, contribuì al progetto della facciata e realizzò molti dei capolavori esposti all’interno.

Quasi un anno fa avevamo rilanciato la notizia dell’avvio dei lavori sulla base di un contributo regionale pari a 2250000 euro. Notizia che era apparsa sulla pagina internet di Carlotta Gaiani, assessore del comune di Cento.

“Il progetto di restauro – spiegava Gaiani – è stato presentato dall’architetto Alberto Ferraresi durante una serata promossa dal Rotary Club di Cento.

Giuliano Monari

