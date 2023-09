CENTO-PIACENZA NEL RICORDO DI DAVIDE VICINO

La Benedetto XIV comunica che, in occasione del match di Supercoppa LNP Old Wild West previsto sabato 9 settembre alle 18:00 alla Baltur Arena contro la UCC Assigeco Piacenza, i giocatori biancorossi scenderanno in campo con una maglia speciale in onore di Davide Vicino, scomparso lo scorso giugno.

La partita sarà un’opportunità per ricordare un grande appassionato biancorosso, sponsor e soprattutto tifoso della Benedetto, che ci ha sostenuto per diversi anni con la sua azienda Teknosound. La nuova divisa, i cui dettagli saranno svelati solamente sul parquet di casa, verrà indossata esclusivamente per la gara contro Piacenza e sarà successivamente messa all’asta per beneficenza.

La Benedetto XIV invita dunque tutti i tifosi a riempire gli spalti della Baltur Arena sabato 9, per sostenere la Sella Cento e scoprire la nuova maglia “Special Edition” dedicata alla memoria di Davide.

