CENTO: PLASMAFERESI, ORA E’ REALTA’

PLASMAFERESI, A CENTO ORA E’ REALTA’ E’ stata posizionata presso la sede dell’Avis di Cento (viale Jolanda 13/A) la macchina di Plasmaferesi produttiva (donazione di plasma) che garantirà l’incremento necessario per portare la nostro provincia agli standard di donazione regionali richiesti.All’Unità di Raccolta (UDR) di Ferrara erano già operative due analoghe apparecchiature che garantivano una raccolta di circa 1450 unità all’anno. Grazie a questa nuova macchina, che ha preso a funzionare a pieno regine da oggi (venerdì 11 agosto 2023), si arriverà a raccogliere almeno un terzo in più rispetto allo storico per anno, come peraltro emerso anche nella conferenza stampa di febbraio 2023 in cui è stata presentata la nuova Convenzione relativa alla stretta collaborazione tra le Aziende sanitarie ferraresi, Avis e Fidas Renazzo.

