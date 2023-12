CENTO: Prende corpo la progettazione e la riqualificazione degli impianti sportivi

Fa passi avanti la progettazione per il recupero e la riqualificazione degli impianti sportivi del territorio. Parla il Vicesindaco con delega allo sport Vito Salatiello in merito alla progettualità che vede la riqualificazione del campo del Parco del Reno, approvata dalla giunta.

“L’intervento andrà a migliorare la funzionalizzazione del campo sia in inverno che in estate in quanto sarà realizzato il sintetico.” illustra il Vicesindaco che prosegue “E’ necessario per consentire la continuità della pratica sportiva in tutte le stagioni, preservare la qualità del manto e quindi anche la sicurezza dei tanti ragazzi che ci giocano.”

“Oltre alla sostituzione del manto erboso di gioco per il campo, che sarà completato dal necessario impianto di irrigazione e anche da una nuova recinzione, è previsto l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione con nuovi proiettori led e del sistema di distribuzione dell’energia elettrica ad esso collegato. La nuova illuminazione sarà installata anche all’impianto di Corporeno” precisa Salatiello.

“Sappiamo che questa è una richiesta anche delle famiglie degli sportivi e siamo fiduciosi che questo intervento possa partire nella prossima annualità, quando il tempo lo permetterà, così che prima possibile vi sia un nuovo campo in sintetico per soddisfare tutte le necessità sportive, sia a livello amatoriale e agonistico che la nostra città sa raccogliere. Questo è il modo in cui vogliamo lavorare, analizzando le necessità e lavorando con strumenti a disposizione per portare a casa il miglior risultato possibile, lasciando da parte le strumentalizzazioni ma mettendo davanti la sicurezza e lo sport. In queste ore abbiamo inoltrato la richiesta di finanziamento a Istituto di Credito Sportivo.” conclude il Vicesindaco

Mi piace: Mi piace Caricamento...