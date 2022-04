CENTO: Presentata l’edizione 2022 del Cento Carnevale d’Europa

Si parte il 15 maggio 2022 alle ore 14,30

Il programma del Cento Carnevale d’Europa, edizione 2022!Si è tenuta nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza CREDEM la presentazione dell’Edizione 2022 del Cento Carnevale d’Europa, alla presenza del Direttore artistico Riccardo Doc Manservisi, del Patron Ivano Manservisi, del sindaco Edoardo Accorsi e dell’Assessore al Bilancio della Regione Emilia-RomagnaPaolo Calvano.Le cinque associazioni che si contenderanno il premio di miglior carro saranno cinque: la Società Carnevalesca Toponi, l’Associazione Carnevalesca I ragazzi del Guercino official, i Fantasti100, i Mazalora 1947 e l’Associazione Carnevalesca Risveglio.

Confermatissimi alla conduzione il Patron Ivano Manservisi, Patty Po e Alessandro Ramin. Alla console la producer di fama internazionale e DJ Giulia Regain, mentre media partner ufficiale sarà ancora Radio Bruno.I super ospiti delle prime due giornate sono Cristina D’Avena (15 maggio) e Irene Grandi (22 maggio).Tanti gli eventi collaterali ad arricchire il programma nel mese di Festa. La Fondazione Teatro Borgatti, oggi rappresentata da Giorgio Zecchi, si presenta con un importante cartello di eventi, in cui spiccano le serate tributo dedicate a Renato Zero (28 maggio) e a Rauol Casadei (4 giugno).Tornano a sfilare i motori, con le parate delle Ferrari, delle Topolino, delle Alfa Romeo, con la Festa del Motore di Molinella. Il 4 giugno torna in piazza il Freestyle.Confermati eventi storici del nostro carnevale come l’annullo filatelico e le tante iniziative di Ascom (Carnevale in Cucina, Maschera la tua vetrina, Sconto di Carnevale) e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo con “Aspettando il Carnevale”.Dal 10 al 14 maggio si terrà il Premio Letteratura Ragazzi di Cento, con tante iniziative per giovani e per i più piccolini (con Burattini veloci, laboratori di lettura per i più piccoli, Sartorie ad arte e giochi di una volta).Presentato anche il 15° Torneo Cento Carnevale d’Europa – Trofeo Viviana Manservisi, con attività sportive che si terranno il 15 maggio presso la Piscina Cento.Chiuderà come da tradizione la manifestazione lo splendido spettacolo pirotecnico di Martarello e con la serata “I Love Formentera”, il dance party a cura di Radio 105.Questo e tanto altro ancora, per un incredibile mese di festa senza fine.

