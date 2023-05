CENTO: Privo di documenti fa resistenza ai Carabinieri, arrestato

Nella tarda serata del 28 maggio, i Carabinieri della Stazione di Renazzo sono intervenuti presso l’autostazione di Cento dove un cittadino straniero ventenne, privo di documenti, discuteva animatamente con i controllori della TPER perché voleva lo riportassero ad una fermata precedente dove non era sceso.

I Carabinieri, sul posto, hanno accertato che il giovane non era in possesso di alcun documento di identità e, quindi, provvedevano ad accompagnarlo in Caserma per identificarlo, non senza qualche difficoltà data la riluttanza del ventenne. Giunto presso la Stazione Carabinieri di Cento il giovane ha opposto resistenza ai militari e, in un momento di rabbia, ha addirittura dato una testata ad una finestra della sala d’aspetto rompendola, fortunatamente senza ferirsi.

Dal fotosegnalamento è emerso che lo stesso era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Tratto in arresto per danneggiamento aggravato e resistenza, nella mattinata del 30 maggio il giovane è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara che, nel convalidare l’arresto, ha rinviato l’udienza a data da destinarsi.

