CENTO: Progetti per la legalità proseguono per il 2023. L’Assessore Pedaci e la consigliera Riviello descrivono le prossime attività

“Anche quest’anno il nostro Comune è rientrato nell’elenco approvato dalla Regione Emilia Romagna per gli Accordi di programma di durata annuale relativi al fondo per la realizzazione di progetti e percorsi sulla legalità.” annuncia l’Assessore alla Sicurezza Mario Pedaci che prosegue “La legge regionale n.18 del 2016 consente agli enti pubblici e finanzia la realizzazione di attività correlate alla tematica in oggetto. Quello presentato dall’Amministrazione Accorsi si chiama “Sentinelle della Legalità”, ed é composta da tre attività principali.”

La Consigliera con delega alla Legalità Laura Riviello poi prosegue nell’illustrazione di queste attività: “La prima è quella che si concentra attorno allo Sportello antiusura, con il potenziamento dei servizi offerti in sinergia con istituti bancari e Fider. La seconda invece lavora sulla formazione nelle scuole e anche all’interno del nostro ente, con percorsi didattici mirati per insegnare ed apprendere la cultura della legalità. Infine, c’è l’importante Festival InDipendenze, organizzato dalla giornalista Angela Iantosca e dalla docente Agnese De Michele, che dall’anno scorso viene ospitato dalla nostra città e che coinvolge migliaia di studenti del territorio.”

I percorsi rientrano nella più ampia cornice del progetto S.M.A.R.T e consentono, ogni anno, il coinvolgimento di differenti destinatari, studenti, dipendente del comune, privati cittadini, associazioni e imprese. “Un lavoro collegiale e sinergico, grazie anche al contributo del Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese e del presidio di Libera del Centopievese, per strutturare e valorizzare un importante lavoro sui temi della legalità, in tutte le sue sfaccettature” conclude l’Assessore Pedaci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...