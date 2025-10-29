CENTO: prosegue il programma di asfaltatura nel territorio

Prosegue come da cronoprogramma l’asfaltatura delle strade del territorio centese. Come affermato dal Sindaco Edoardo Accorsi “dopo il primo lotto di asfaltature realizzato questa primavera, come promesso, stiamo ultimando il secondo stralcio. Infatti, nelle scorse settimane, è stato asfaltato il comprensorio Parco del Reno, che ha compreso la riqualificazione del manto stradale di via Einstein, dell’incrocio di via Galvani e di via Pacinotti. Nel secondo stralcio rientrano anche i lavori di questi giorni in via Volta, come potete vedere dalle foto. Un intervento molto atteso per una strada molto frequentata e molto danneggiata. E ancora quest’estate, come ogni anno, siamo intervenuti sulla segnaletica orizzontale sul capoluogo e nelle frazioni, nell’ottica di migliorare la sicurezza stradale, soprattutto in vista dell’inverno. Nelle foto abbiamo riportato a titolo di esempio solo alcuni interventi, non tutti quelli che abbiamo realizzato. Le risorse ulteriori che abbiamo stanziato per la manutenzione stradale, sempre quest’estate, all’incirca un milione di euro, verranno messe a terra tra la prossima primavera ed estate. Come dico ogni volta sappiamo che le necessità sono tante, d’altronde abbiamo più di 300 km di strade comunali, e con un po’ di programmazione ed investimenti costanti, di anno in anno, proviamo di arrivare dappertutto. L’importante – chiosa Accorsi – è non fermarsi, programmare bene e lavorare con determinazione.”

