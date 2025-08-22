CENTO: Prosegue percorso di riqualificazione e ammodernamento impianti sportivi del territorio comunale

Prosegue il percorso di riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi del territorio comunale.



Grazie a un’attenta revisione da parte dei tecnici comunali, alla collaborazione delle società sportive e al supporto del gestore del servizio calore, durante i mesi scorsi è stato possibile portare avanti una serie di interventi volti a migliorare il funzionamento degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria.



In particolare, da inizio anno e con maggiore intensità nel periodo estivo, sono stati realizzati diversi lavori, tra cui la sostituzione delle caldaie nel campo sportivo di Buonacompra, nel Palazzetto dello Sport a Cento e nel Centro Tennis di Dodici Morelli.



Al campo sportivo di Dodici Morelli, oltre alla caldaia, sono stati sostituiti anche i terminali presso la sala polivalente e gli addolcitori presso gli spogliatoi.



Al campo sportivo di Casumaro è stato sostituito il solare termico, mentre al campo sportivo di Alberone sono stati sostituiti split e caldaia della sala polivalente.



Sostituzione bollitore, installazione addolcitori e rifacimento impianto produzione sanitaria e distribuzione centrale termica sono gli interventi che hanno interessato il campo sportivo di Renazzo.



Infine, al campo sportivo di Reno Centese, bonifica copertura in amianto, sostituzione caldaia e rifacimento copertura centrale termica.



Questi interventi rappresentano un importante passo avanti per garantire strutture più efficienti, sicure e sostenibili, a beneficio delle società sportive e dei cittadini che quotidianamente frequentano gli impianti.



Il Vicesindaco Salatiello ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale e le società siamo riusciti ad intervenire con urgenza su un parco bruciatori che potremmo definire ‘vintage’. Siamo consapevoli che la strada da percorrere è ancora lunga e che restano molte esigenze da affrontare, ma oggi, grazie a questi lavori, abbiamo iniziato a dare una grande svecchiata agli impianti sportivi della città. La direzione è tracciata: vogliamo garantire strutture moderne e funzionali, all’altezza delle necessità delle nostre comunità sportive e dei cittadini.”

