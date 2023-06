Cento. Prossime assunzioni nei servizi finanziari e dei sistemi informatici del Comune di Cento. Bandi di concorso in scadenza il 19 e il 29 giugno

Sono pubblicati tre nuovi bandi di concorso per entrare a far parte del personale del Comune di Cento, dedicati ad aumentare le risorse destinate in particolare ai servizi finanziari e ai servizi informatici.

E’ aperto un concorso per n. 1 posto da funzionario dei sistemi informatici, per il quale è richiesta almeno una laurea triennale o vecchio ordinamento in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Matematica, Fisica, Scienze dell’informazione, Statistica.

Sempre a supporto dei servizi informatici, è aperto un concorso per n. 1 posto da funzionario amministrativo-contabile per il quale è richiesto almeno il possesso della laurea triennale o vecchio ordinamento.

“Abbiamo deciso di investire con nuove risorse sul servizio dei sistemi informativi in quanto, grazie anche all’apporto significativo che il Segretario Generale Dott. Lavedini sta dando come dirigente del settore, le necessità di funzionamento degli uffici e della macchina comunale stanno crescendo. Senza tener conto delle progettualità del PNRR, che sono in capo a questo servizio, con risorse importanti” commenta il Sindaco Accorsi che prosegue “Per questo, accanto ad una professionalità specifica che si occupi della parte più strettamente legata all’informatica, assumeremo anche un funzionario che si incaricherà della gestione e della rendicontazione di tutti gli aspetti amministrativi del settore, che come si può immagine, sono complessi.”

Questi due concorsi sono disponibili sullo sportello telematico del Comune di Cento, con scadenza il 19 giugno 2023.

“A seguito poi di un pensionamento e della riorganizzazione interna all’ente, si è aperto anche un posto come funzionario per il settore dei servizi finanziari che andrà a supportare il lavoro fondamentale che la ragioneria fa quotidianamente e che, come normale, subirà qualche modifica con l’ingresso del nuovo o della nuova dirigente” specifica il Sindaco.

Le domande per questo concorso, da presentare sullo sportello telematico, si chiudono il 29 giugno 2023 ed è richiesta, anche in questo caso, almeno una laurea triennale o vecchio ordinamento in discipline economiche, giuridiche, scienze politiche o dell’amministrazione, matematica e statistica.

“Queste posizioni sono importanti all’interno del nostro ente e consentono di crescere dal punto di vista professionale ed umano: si tratta di posizioni importanti nella struttura dell’ente e stiamo quindi cercando giovani laureati, dinamici e motivati, che siano a loro agio con le nuove tecnologie. Ci auspichiamo un’ampia partecipazione.” conclude il Sindaco.

