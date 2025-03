CENTO. Prova a non farsi inquadrare dalle telecamere di sorveglianza come in un film e tenta il furto in un’abitazione. Ventisettenne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Renazzo

Gli scuri delle finestre semi aperti che magari lasciavano presagire in casa non ci fosse nessuno ed un cancello facile da forzare; forse questo ha attirato l’attenzione di un ventisettenne che, nella frazione Renazzo di Cento, danneggiato il cancelletto di un’abitazione vi si è introdotto con l’intento di consumare un furto. Quando l’uomo si è accorto che c’erano le telecamere di videosorveglianza a protezione dell’immobile non ha desistito, ha iniziato a muoversi in modo da non essere inquadrato dal sistema di videosorveglianza. Il rumore del cancelletto ha però insospettito il padrone di casa che è uscito e lo ha sorpreso, così il ventisettenne ha iniziato a correre cercando di allontanarsi. L’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Renazzo che transitavano in zona è stata attirata dal padrone di casa che ha indicato loro l’uomo che tentava di allontanarsi a gambe elevate. Raggiunto e fermato dai Carabinieri, la visione delle telecamere di sorveglianza ed il racconto del titolare di casa non hanno lasciato dubbi sull’intenzione dell’uomo di consumare un furto, motivo per il quale i Carabinieri nella mattinata di ieri, 10 marzo 2025, lo hanno arrestato e condotto presso le Camere di sicurezza della Stazione di Terre del Reno, dove è rimasto fino ad oggi pomeriggio quando è stato condotto avanti al Tribunale di Ferrara che ha convalidato l’arresto e rinviato il dibattimento al 31 marzo 2025 per richiesta dei termini a difesa.

