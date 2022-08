+++CENTO: Raid con mazza – Ubriaco spacca i vetri di alcune auto in centro storico – in aggiornamento

Un vero e proprio raid per colpire e distruggere senza motivo e ragione le auto in sosta in centro storico. E’ successo a Cento, questa mattina, quando un uomo, pare sulla 30ina, palesemente in stato di esagitazione, si è accanito contro le auto in sosta in via Ugo Bassi, via Matteotti e limitrofe con una mazza, rompendo lunotti, parabrezza e vetri di alcune automobili regolarmente parcheggiate. L’uomo sarebbe stato avvistato da alcuni testimoni che hanno chiamato immediatamente le Forze dell’Ordine. Notizia in aggiornamento

