Cento. Rapinato dei soldi e giubbotto: identificati e denunciati due minorenni

Lo scorso 28 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Cento, a conclusione di una serrata attività d’indagine, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni i presunti autori di una rapina consumata nei giorni scorsi.

I fatti risalgono alla tarda serata del 21 marzo scorso, quando a Cento, un 19enne è stato avvicinato da due giovani che, agendo con volto travisato e brandendo un manganello, lo hanno costretto sotto pesanti minacce a consegnare la propria giacca, contenente la somma in contanti di 240 euro.

Le indagini, avviate con tempestività dai militari della Stazione di Cento che grazie alle testimonianze raccolte ed alla conoscenza del tessuto sociale della città del Guercino, sono riusciti in breve tempo a stringere il cerchio attorno a due 16enni.

La Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, ricevute le risultanze investigative dei Carabinieri, ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare a carico dei due giovani indagati. Lo scorso 28 marzo, nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto presso il domicilio di uno dei due minori, proprio la giacca sottratta alla vittima durante la rapina.

Pertanto i due dovranno rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria minorile del reato di rapina aggravata in concorso.

Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

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