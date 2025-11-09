CENTO – RUVO 84-76: LA SELLA STRAPPA LA VITTORIA IN UNA BALTUR ARENA DA CARTOLINA

Atmosfera delle grandi occasioni alla Baltur Arena, vicina al tutto esaurito, per la sfida tra Sella Cento e la neopromossa Ruvo di Puglia, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare. Entrambe le squadre condividono lo stesso obiettivo stagionale: la salvezza, rendendo la partita particolarmente significativa in chiave campionato.

Prima della palla a due, l’Arena ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Giovanni Negrini, giovane tifoso della Benedetto scomparso prematuramente a soli 17 anni: un lungo applauso del pubblico ha accompagnato l’omaggio, in un momento di grande commozione e vicinanza alla famiglia.

Ruvo parte forte, 7-10 il parziale iniziale, grazie ai 4 punti di Laquintana e a una difesa a tutto campo molto aggressiva. Cento fatica a trovare ritmo e dopo pochi minuti perde Conti, già gravato di due falli. I biancorossi però reagiscono con carattere, restando in scia sul 17-17.

Nel secondo quarto la Sella alza l’intensità difensiva e trova punti preziosi grazie all’esperienza di Devoe e Montano. Tiberti e Moretti lottano sotto i tabelloni contro i fisici imponenti di Borra e Jerkovic, conquistando rimbalzi ed extra possessi fondamentali.

Ruvo però non arretra: con Brooks e Reale raggiunge il massimo vantaggio sul 26-34 a tre minuti dall’intervallo. Cento reagisce immediatamente con Devoe e una tripla di Fall, chiudendo il primo tempo sotto di appena due punti (38-40).

All’intervallo l’IC2 Pascoli, ospite della Benedetto, ha eseguito una coreografia per supportare la squadra in virtù della nuova collaborazione tra la scuola e la società, nell’ottica ormai dichiarata della Benedetto di essere un nodo sociale importante a livello territoriale.

Nella ripresa la gara resta combattuta e ricca di contatti. La Sella fatica a trovare la via del canestro, ma il lavoro di Tiberti e Fall sotto le plance è determinante. Ruvo replica colpo su colpo con Laquintana e Anumba, mantenendo il punteggio in equilibrio. Una tripla di Reale nel finale del terzo quarto consente agli ospiti di restare avanti di due lunghezze.

I biancorossi continuano a faticare al tiro da tre, 3/21 fino a quel momento, ma nell’ultimo quarto la Benedetto trova finalmente fiducia. Un Devoe in grande spolvero firma il sorpasso e porta i suoi sul massimo vantaggio (68-63). Ruvo tenta la rimonta con Borra e Laquintana, ma una tripla di Berdini e il successivo lay-up danno il via alla festa centese con Davis chiude definitivamente i giochi con la tripla del +7 e fa esplodere una Baltur Arena strabordante.

TABELLINI

CENTO

Scarponi, Tanfoglio, Piazzi NE, Conti 6, Berdini 9, Devoe 19, Moretti, Montano 7, Veronesi NE, Davis 18, Fall 13, Tiberti 12.

RUVO

Brooks II 13, Anumba 2, Di Zanni NE, Laquintana 12, Granieri NE, Reale 12, Moody 17, Jerkovic 3, Nikolic 3, Borra 14.

foto di Monica Whittaker

